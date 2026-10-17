Монако подписало протокол Совета Европы о конфискации преступных активов

14 октября 2026 года Монако подписало дополнительный протокол к Варшавской конвенции Совета Европы, который модернизирует правила выявления, замораживания и конфискации доходов от преступной деятельности, в частности, с учётом распространения криптовалют и цифровых активов.

Церемония состоялась в Страсбурге в ходе ежегодной конференции Совета Европы по киберпреступности Octopus Conference.

Монако стало одним из первых восьми государств — членов Совета Европы, подписавших документ в день открытия. В эту группу также вошли Грузия, Греция, Венгрия, Люксембург, Черногория, Сан-Марино и Великобритания. Среди первых подписантов был и Европейский Союз.

Протокол предусматривает расширение возможностей государств в борьбе с незаконными активами. В частности, он позволяет конфисковывать имущество, связанное с более широким кругом преступной деятельности, а в отдельных случаях — без обвинительного приговора. Также документ предусматривает возможность срочного замораживания или ареста активов без предварительного уведомления заинтересованных лиц, чтобы предотвратить их сокрытие.

Кроме того, государства должны создавать специализированные органы для управления арестованными активами и отвечать на срочные запросы в течение трех дней.

Подписание состоялось на фоне председательства Монако в Комитете министров Совета Европы. Княжество также работает над выходом из «серого списка» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

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