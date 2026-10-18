В американской Атланте около 300 человек приняли участие в акции No Kings, посвященной мобилизации избирателей в преддверии промежуточных выборов 3 ноября. Участники прошли примерно милю от парка Пидмонт до церкви Святого Марка, где желающим предложили обучение наблюдению за выборами.

Призыв голосовать

Акцию организовали несколько местных гражданских групп. Директор по коммуникациям 50501 Georgia Кимберли Димарт заявила, что целью мероприятия было побудить людей голосовать, желательно досрочно, а также приглашать соседей вместе идти к местам голосования. По ее словам, более мелкие локальные мероприятия позволяют собрать людей в сообществах, а затем совместно направляться к избирательным участкам.

Член городского совета Атланты Келси Бонд, выступившая в начале мероприятия, подчеркнула необходимость защиты демократии и избирательных прав в Джорджии. Она заявила, что республиканцы, которые долгое время контролировали власть в штате, сворачивали избирательные права. Бонд также упомянула дискуссии о возможном перекраивании избирательных округов в пользу Республиканской партии.

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Как сообщает France 24, в июне республиканские лидеры законодательного органа Джорджии отказались от инициативы по изменению границ округов перед выборами, опасаясь негативной реакции избирателей. В то же время часть демократов предполагает, что этот вопрос могут вновь поднять после голосования.

Критика политики Трампа

На плакатах участники акции критиковали политику президента Дональда Трампа, в частности деятельность Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Участница Пайпер Уайт сказала, что ее огорчают задержания иммигрантов, которые долгое время живут в США.

Демонстранты также поднимали тему внешней политики. В частности, некоторые участники выступали против войны в Иране и заявляли о поддержке Украины. Когда марш прибыл к церкви Святого Марка, организаторы предложили присутствующим стать наблюдателями на выборах. Триш Мерфи из Necessary Action Georgia пояснила, что подготовка наблюдателей должна помочь обеспечить свободные и честные выборы, в которых будет учтен каждый голос.

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