约300人参加亚特兰大“No Kings”集会——France 24

在美国亚特兰大，约300人参加了“No Kings”集会。该活动旨在为11月3日的中期选举动员选民。参与者从皮德蒙特公园步行约一英里至圣马可教堂，愿意参加的人可在那里接受选举观察培训。

呼吁投票

此次活动由数个当地公民团体组织。50501 Georgia传播总监金伯利·迪马特表示，活动旨在鼓励人们投票，最好提前投票，并邀请邻居一同前往投票地点。她说，较小规模的地方活动可以将社区中的人们聚集起来，随后共同前往投票站。

在活动开始时发言的亚特兰大市议会议员凯尔西·邦德强调，应保护佐治亚州的民主和投票权。她表示，长期控制该州权力的共和党人一直在削减投票权。邦德还提到了有关可能重新划分选区、使其有利于共和党的讨论。

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据France 24报道，6月，佐治亚州立法机构的共和党领导人因担心选民的负面反应，放弃了在选举前改变选区边界的倡议。与此同时，一些民主党人认为，该问题可能会在投票后再次被提出。

批评特朗普的政策

集会参与者在标语牌上批评了总统唐纳德·特朗普的政策，特别是美国移民与海关执法局（ICE）的活动。参与者派珀·怀特表示，长期居住在美国的移民遭到拘留令她感到难过。

示威者还提出了外交政策问题。特别是，一些参与者反对伊朗战争，并表示支持乌克兰。当游行队伍抵达圣马可教堂时，组织者邀请在场者成为选举观察员。Necessary Action Georgia的特里什·墨菲解释说，培训观察员应有助于确保自由、公正的选举，使每一张选票都得到计入。

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