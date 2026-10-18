W amerykańskiej Atlancie około 300 osób wzięło udział w akcji No Kings, poświęconej mobilizacji wyborców przed wyborami śródokresowymi 3 listopada. Uczestnicy przeszli około mili z parku Piedmont do kościoła św. Marka, gdzie chętnym zaproponowano szkolenie dla obserwatorów wyborów.

Apel o głosowanie

Akcję zorganizowało kilka lokalnych grup obywatelskich. Dyrektorka ds. komunikacji 50501 Georgia Kimberly DiMart oświadczyła, że celem wydarzenia było zachęcenie ludzi do głosowania, najlepiej przedterminowego, a także zapraszanie sąsiadów do wspólnego udawania się do lokali wyborczych. Jej zdaniem mniejsze lokalne wydarzenia umożliwiają zgromadzenie ludzi w społecznościach, a następnie wspólne udanie się do lokali wyborczych.

Członkini Rady Miasta Atlanty Kelsi Bond, która przemawiała na początku wydarzenia, podkreśliła znaczenie ochrony demokracji i praw wyborczych w Georgii. Oświadczyła, że Republikanie, którzy przez długi czas sprawowali władzę w stanie, ograniczali prawa wyborcze. Bond wspomniała również o dyskusjach dotyczących możliwego przekrojenia okręgów wyborczych na korzyść Partii Republikańskiej.

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Jak informuje France 24, w czerwcu republikańscy liderzy legislatury Georgii zrezygnowali z inicjatywy zmiany granic okręgów przed wyborami, obawiając się negatywnej reakcji wyborców. Jednocześnie część Demokratów przypuszcza, że kwestia ta może zostać ponownie podniesiona po głosowaniu.

Krytyka polityki Trumpa

Na plakatach uczestnicy akcji krytykowali politykę prezydenta Donalda Trumpa, w szczególności działalność amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE). Uczestniczka Piper White powiedziała, że zasmucają ją zatrzymania imigrantów, którzy od dawna mieszkają w USA.

Demonstranci poruszali również temat polityki zagranicznej. W szczególności niektórzy uczestnicy wypowiadali się przeciwko wojnie w Iranie i deklarowali poparcie dla Ukrainy. Gdy marsz dotarł do kościoła św. Marka, organizatorzy zaproponowali obecnym, aby zostali obserwatorami wyborów. Trish Murphy z Necessary Action Georgia wyjaśniła, że przygotowanie obserwatorów ma pomóc zapewnić wolne i uczciwe wybory, w których każdy głos zostanie uwzględniony.

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