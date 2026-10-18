Iran może nie poprzeć rezolucji w sprawie Jemenu, omawianej na posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Współpracy Islamskiej w Bagdadzie w Iraku. Oświadczył to minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi, informuje Anadolu Agency.

Warunki Teheranu

Według Araghchiego uczestnicy spotkania przeprowadzili poważne dyskusje na temat Jemenu, a projekt rezolucji nie został jeszcze ostatecznie uzgodniony. Zaznaczył, że Arabia Saudyjska przedstawiła swoje stanowisko, podczas gdy Iran i inne państwa również wyraziły własne poglądy.

Szef irańskiego MSZ oświadczył, że Teheran liczy na przestrzeganie sprawiedliwości i równowagi w rezolucji oraz oświadczeniu końcowym. Jeśli tak się nie stanie, Islamska Republika Iranu nie będzie mogła dołączyć do dokumentu — powiedział.

Araghchi przekazał również, że znaczna grupa członków OIC zajmuje stanowiska zbliżone do saudyjskich. Według niego Iran prowadził konsultacje z innymi państwami członkowskimi organizacji, a w swoim wystąpieniu na spotkaniu podkreślał potrzebę rozwiązania kwestii jemeńskiej.

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Oświadczenie w sprawie Cieśniny Ormuz

Araghchi poruszył także kwestię stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Oświadczył, że Iran przekazał Waszyngtonowi swoje warunki w ramach tak zwanego siedmiodniowego planu, a USA przedstawiły swoje uwagi, na które Teheran wciąż przygotowuje odpowiedź.

Według niego, jeśli strona amerykańska spełni te warunki, Cieśnina Ormuz będzie otwarta szóstego dnia, a negocjacje rozpoczną się siódmego. Jednocześnie oświadczył, że zdaniem Teheranu USA nie wykazują szczerości.

Spotkanie w Bagdadzie

W Bagdadzie odbywa się 52. sesja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych OIC, podczas której Irak przejął od Turcji rotacyjne przewodnictwo w radzie. W spotkaniu uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych i przedstawiciele 57-członkowskiej organizacji, którzy omawiają kwestie regionalne i międzynarodowe, w tym sytuację w Jemenie i Palestynie.

Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, gdy wspierani przez Iran Huti zdobyli Sanę i kilka prowincji. W 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu.

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