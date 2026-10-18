伊朗可能不会支持正在伊拉克巴格达举行的伊斯兰合作组织外交部长理事会会议上讨论的也门问题决议。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

德黑兰的条件

阿拉格齐表示，与会者就也门问题进行了严肃讨论，而决议草案尚未最终达成一致。他指出，沙特阿拉伯提出了自己的立场，伊朗及其他国家也表达了各自的观点。

伊朗外交部长表示，德黑兰期待在决议和最终声明中遵循公平与平衡。他说，如果无法做到这一点，伊朗伊斯兰共和国将无法加入该文件。

阿拉格齐还表示，伊斯兰合作组织相当大一部分成员的立场接近沙特的立场。据他所说，伊朗与该组织其他成员国进行了磋商，并在会议发言中强调了解决也门问题的必要性。

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关于霍尔木兹海峡的声明

阿拉格齐还谈及与美国的关系。他表示，伊朗已在所谓的七日计划框架内向华盛顿转达了自身条件，美国则提出了自己的考虑，而德黑兰仍在准备答复。

据他所说，如果美方满足这些条件，霍尔木兹海峡将在第六天开放，谈判将在第七天开始。他同时表示，在德黑兰看来，美国没有展现出诚意。

巴格达会议

伊斯兰合作组织外交部长理事会第52次会议正在巴格达举行，伊拉克已从土耳其手中接任该理事会的轮值主席国。这个由57个成员组成的组织的外交部长和代表正在参加会议，讨论地区和国际问题，包括也门和巴勒斯坦局势。

也门冲突自2014年持续至今，当时得到伊朗支持的胡塞武装占领了萨那及多个省份。2015年，由沙特阿拉伯领导的联军进行干预，以支持也门获得国际承认的政府。

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