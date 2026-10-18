Иран может не поддержать резолюцию по Йемену, которая обсуждается на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Багдаде, Ирак. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает Anadolu Agency.

Условия Тегерана

По словам Арагчи, участники встречи провели серьезные дискуссии по Йемену, а проект резолюции еще окончательно не согласован. Он отметил, что Саудовская Аравия представила свою позицию, тогда как Иран и другие государства также высказали собственные взгляды.

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран рассчитывает на соблюдение справедливости и баланса в резолюции и итоговом заявлении. Если этого не будет, Исламская Республика Иран не сможет присоединиться к документу, сказал он.

Арагчи также сообщил, что значительная группа членов ОИС придерживается позиций, близких к саудовским. По его словам, Иран проводил консультации с другими государствами-членами организации, а в выступлении на встрече подчеркивал необходимость решения йеменского вопроса.

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Заявление об Ормузском проливе

Арагчи также коснулся отношений с Соединенными Штатами. Он заявил, что Иран передал Вашингтону свои условия в рамках так называемого семидневного плана, а США представили свои соображения, на которые Тегеран еще готовит ответ.

По его словам, если американская сторона выполнит эти условия, Ормузский пролив будет открыт на шестой день, а переговоры начнутся на седьмой. В то же время он заявил, что, по мнению Тегерана, США не демонстрируют искренности.

Встреча в Багдаде

52-е заседание Совета министров иностранных дел ОИС проходит в Багдаде, где Ирак принял от Турции ротационное председательство в совете. Во встрече участвуют министры иностранных дел и представители 57-членной организации, которые обсуждают региональные и международные вопросы, в частности ситуацию в Йемене и Палестине.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда поддерживаемые Ираном хуситы захватили Сану и несколько провинций. В 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства Йемена.

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