Sudański Narodowy Fundusz Zaopatrzenia Medycznego oszacował straty w zapasach leków, infrastrukturze i flocie pojazdów spowodowane wojną na 500 mln dolarów. Jak podaje Al Jazeera, wzrost cen leków szczególnie dotyka osoby z chorobami przewlekłymi, które potrzebują stałego leczenia.

Walki między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia, które rozpoczęły się w kwietniu 2023 roku, utrudniły dostęp do leków i usług medycznych. Według Krajowej Rady ds. Leków i Trucizn spośród 30 fabryk farmaceutycznych w Chartumie, które wstrzymały działalność podczas konfliktu, produkcję wznowiło jedynie osiem.

Insulina i koszty przechowywania

48-letnia Hasanat ar-Rashid, która od 15 lat żyje z cukrzycą, była zmuszona kilkakrotnie opuszczać swój dom z powodu walk. Najpierw przeniosła się z Hadż Jusifa w Chartumie Północnym do Umm Daw Ban w stanie Chartum. Gdy w grudniu 2023 roku walki rozprzestrzeniły się na stan Al-Dżazira, przeprowadziła się do Port Sudan.

Kobieta powiedziała, że obecnie codziennie potrzebuje insuliny. Wstrzykiwacz insulinowy kosztuje 70 tys. funtów sudańskich, czyli około 8 dolarów, jednak taki jednorazowy wydatek jest dla niej zbyt wysoki. Kupuje fiolki insuliny za 17 tys. funtów, lecz nie ma lodówki i codziennie kupuje lód, aby przechowywać lek. Miesięcznie kosztuje ją to 180 tys. funtów, czyli około 20 dolarów.

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Leki stają się niedostępne

75-letnia Fatima Adam, która przebywa w szpitalu w Port Sudan i leczy się na nadciśnienie oraz chorobę tarczycy, przed wojną otrzymywała leki za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego. Płaciła jedną czwartą ceny, a resztę pokrywał fundusz. Po rozpoczęciu wojny potrzebne jej leki przestały być objęte tym programem.

Córka pacjentki, Aisza, poinformowała, że miesięczny zapas leków dla matki kosztował rodzinę 160 tys. funtów sudańskich, czyli 17,80 dolara. Syn Fatimy pracuje jako pracownik dniówkowy, dlatego rodzina czasami może kupić jedynie niewielką ilość leków.

Hossam an-Naeem, farmaceuta z Port Sudan, powiedział, że deprecjacja funta sudańskiego utrudnia zakup i sprzedaż leków. Po zatrzymaniu działalności większości fabryk w Chartumie kraj stał się bardziej zależny od importowanych leków, a spadek kursu waluty zwiększył koszty ich zakupu i produkcji. Przed wojną dolar kosztował około 600 funtów sudańskich, podczas gdy na czarnym rynku waluta jest oferowana po kursie 9300 funtów za dolara.

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