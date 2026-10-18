苏丹国家医疗供应基金估计，战争造成的药品库存、基础设施和车辆损失达5亿美元。据半岛电视台报道，药品价格上涨尤其影响需要持续治疗的慢性病患者。

苏丹军队与准军事组织快速支援部队之间的战斗始于2023年4月，已使获取药品和医疗服务更加困难。根据国家药品和毒物委员会的评估，喀土穆30家在冲突期间停产的制药厂中，只有8家恢复了生产。

胰岛素和储存费用

48岁的哈萨纳特·阿尔-拉希德患糖尿病已有15年，因战斗被迫数次离开家园。她最初从北喀土穆的哈吉·优素福前往喀土穆州的乌姆·达乌班。2023年12月，战斗蔓延至杰济拉州后，她搬到了苏丹港。

这名女子说，她现在每天都需要胰岛素。一支胰岛素笔售价7万苏丹镑，约合8美元，但这样的单次支出对她而言过高。她以1.7万苏丹镑购买胰岛素瓶，但家中没有冰箱，只能每天购买冰块储存药品。这每月花费她18万苏丹镑，约合20美元。

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药品变得难以负担

75岁的法蒂玛·亚当目前在苏丹港一家医院接受高血压和甲状腺疾病治疗。战争前，她通过国家医疗保险基金获得药品。她支付四分之一的费用，其余部分由该基金承担。战争开始后，她所需的药品不再通过这一计划报销。

患者的女儿阿伊莎表示，为母亲购买一个月的药品供应花费了全家16万苏丹镑，即17.80美元。法蒂玛的儿子是一名日工，因此家人有时只能购买少量药品。

苏丹港药剂师霍萨姆·安-纳伊姆说，苏丹镑贬值使药品采购和销售更加困难。喀土穆大多数工厂停产后，该国更加依赖进口药品，而货币汇率下跌增加了采购和生产这些药品的成本。战前，1美元约为600苏丹镑，而在黑市上，货币兑换汇率为1美元兑9300苏丹镑。

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