Втрати фармсистеми Судану від війни оцінили у $500 млн — Al Jazeera

Національний фонд медичних постачань Судану оцінив втрати запасів ліків, інфраструктури та транспортного парку через війну в $500 млн. Як повідомляє Al Jazeera, зростання вартості медикаментів особливо впливає на людей із хронічними захворюваннями, яким потрібне постійне лікування.

Бойові дії між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки, що почалися у квітні 2023 року, ускладнили доступ до ліків і медичних послуг. За оцінкою Національної ради з лікарських засобів і отрут, із 30 фармацевтичних заводів у Хартумі, що припинили роботу під час конфлікту, виробництво відновили лише вісім.

Інсулін і витрати на зберігання

48-річна Хасанат ар-Рашид, яка живе з діабетом 15 років, була змушена кілька разів залишати домівку через бойові дії. Спершу вона виїхала з Хадж-Юсіфа в Хартумі-Північ до Умм-Дав-Бана у штаті Хартум. Коли в грудні 2023 року бої поширилися на штат Ель-Гезіра, вона переїхала до Порт-Судану.

Жінка розповіла, що тепер щодня потребує інсуліну. Інсулінова ручка коштує 70 тисяч суданських фунтів, або близько $8, однак така одноразова витрата для неї надто велика. Вона купує флакони інсуліну за 17 тисяч фунтів, але не має холодильника та щодня купує лід для зберігання препарату. Щомісяця це коштує їй 180 тисяч фунтів, або близько $20.

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Ліки стають недоступними

75-річна Фатіма Адам, яка перебуває в лікарні Порт-Судану та лікується від гіпертонії і захворювання щитоподібної залози, до війни отримувала медикаменти через Національний фонд медичного страхування. Вона сплачувала чверть вартості, а решту покривав фонд. Після початку війни потрібні їй ліки перестали покривати за цією схемою.

Донька пацієнтки Айша повідомила, що місячний запас препаратів для матері обійшовся родині у 160 тисяч суданських фунтів, або $17,80. Син Фатіми працює поденником, тому іноді родина може придбати лише невелику кількість медикаментів.

Фармацевт із Порт-Судану Хоссам ан-Наїм розповів, що знецінення суданського фунта ускладнює закупівлю та продаж ліків. Після зупинки більшості заводів у Хартумі країна стала більше залежати від імпортних препаратів, а падіння курсу валюти збільшило витрати на їхнє придбання та виробництво. До війни долар коштував приблизно 600 суданських фунтів, тоді як на чорному ринку валюту пропонують за курсом 9300 фунтів за долар.

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