Национальный фонд медицинских поставок Судана оценил потери запасов лекарств, инфраструктуры и транспортного парка из-за войны в $500 млн. Как сообщает Al Jazeera, рост стоимости медикаментов особенно влияет на людей с хроническими заболеваниями, которым необходимо постоянное лечение.

Боевые действия между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования, начавшиеся в апреле 2023 года, осложнили доступ к лекарствам и медицинским услугам. По оценке Национального совета по лекарственным средствам и ядам, из 30 фармацевтических заводов в Хартуме, прекративших работу во время конфликта, производство возобновили только восемь.

Инсулин и расходы на хранение

48-летняя Хасанат ар-Рашид, живущая с диабетом 15 лет, была вынуждена несколько раз покидать свой дом из-за боевых действий. Сначала она переехала из Хадж-Юсифа в Хартуме-Северном в Умм-Дав-Бан в штате Хартум. Когда в декабре 2023 года боевые действия распространились на штат Эль-Гезира, она переехала в Порт-Судан.

Женщина рассказала, что теперь ей ежедневно необходим инсулин. Инсулиновая ручка стоит 70 тыс. суданских фунтов, или около $8, однако такая единовременная трата для нее слишком велика. Она покупает флаконы инсулина за 17 тыс. фунтов, но у нее нет холодильника, и она ежедневно покупает лед для хранения препарата. Ежемесячно это обходится ей в 180 тыс. фунтов, или около $20.

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Лекарства становятся недоступными

75-летняя Фатима Адам, находящаяся в больнице Порт-Судана и проходящая лечение от гипертонии и заболевания щитовидной железы, до войны получала медикаменты через Национальный фонд медицинского страхования. Она платила четверть стоимости, а остальное покрывал фонд. После начала войны нужные ей лекарства перестали покрываться по этой схеме.

Дочь пациентки Айша сообщила, что месячный запас препаратов для матери обошелся семье в 160 тыс. суданских фунтов, или $17,80. Сын Фатимы работает поденщиком, поэтому иногда семья может приобрести лишь небольшое количество медикаментов.

Фармацевт из Порт-Судана Хоссам ан-Наим рассказал, что обесценивание суданского фунта осложняет закупку и продажу лекарств. После остановки большинства заводов в Хартуме страна стала больше зависеть от импортных препаратов, а падение курса валюты увеличило расходы на их приобретение и производство. До войны доллар стоил примерно 600 суданских фунтов, тогда как на черном рынке валюту предлагают по курсу 9300 фунтов за доллар.

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