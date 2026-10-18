Litwa zaproponowała Polsce wspólne zbadanie incydentu związanego z odnalezieniem szczątków niezidentyfikowanego obiektu w pobliżu wsi Jodanty. Minister obrony Litwy Robertas Kaunas oświadczył, że według wstępnych danych obiekt wkroczył w przestrzeń powietrzną kraju z terytorium Polski i prawdopodobnie był dronem.

Propozycja wspólnego śledztwa

Jak informuje RMF24, Kaunas zwrócił się do ministra obrony narodowej Polski Władysława Kosiniaka-Kamysza z propozycją współpracy. Według litewskiego ministra wstępnie ustalono, że obiekt wkroczył w litewską przestrzeń powietrzną z Polski, dlatego poprosił stronę polską o udział we wspólnym śledztwie w sprawie incydentu.

Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało wcześniej, że w pobliżu Jodantów znaleziono prawdopodobne szczątki drona. Według Kaunasa część szczątków uderzyła w cywilny samochód. Wieś znajduje się około 10 kilometrów od granicy z Łotwą i 216 kilometrów w linii prostej od granicy z Polską.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Alarm i reakcja Polski

Rano litewskie władze ogłosiły czerwony alarm i wezwały mieszkańców centralnej oraz północnej części kraju do udania się do schronów z powodu naruszenia przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt latający. Alarm trwał godzinę.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda oświadczył w serwisie społecznościowym X, że obiekt przypominający drona eksplodował nad północną częścią kraju i stanowił zagrożenie dla ludności cywilnej. Dodał, że na miejscu pracują specjaliści.

Podczas alarmu poderwano myśliwce NATO, a lotnisko w Kownie zostało tymczasowo zamknięte. Z powodu zachmurzenia samolotom nie udało się wizualnie zidentyfikować obiektu, dlatego nie podjęto próby jego zestrzelenia. Jednocześnie rzecznik polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej oświadczył, że polskie siły zbrojne minionej nocy nie odnotowały aktywności dronów na północy Polski.

Czytaj nas na