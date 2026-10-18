Литва предложила Польше совместно расследовать инцидент с обнаружением обломков неопознанного объекта возле деревни Йоданты. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что, по предварительным данным, объект вошел в воздушное пространство страны с территории Польши и, вероятно, был дроном.

Предложение о совместном расследовании

Как сообщает RMF24, Каунас обратился к министру национальной обороны Польши Владиславу Косиняку-Камышу с предложением о сотрудничестве. По словам литовского министра, предварительно установлено, что объект вошел в воздушное пространство Литвы из Польши, поэтому он попросил польскую сторону присоединиться к совместному расследованию инцидента.

Национальный центр кризисного управления Литвы ранее сообщил, что возле Йодантов были обнаружены предполагаемые обломки дрона. По словам Каунаса, часть обломков попала в гражданский автомобиль. Деревня расположена примерно в 10 километрах от границы с Латвией и в 216 километрах по прямой от польской границы.

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Тревога и реакция Польши

Утром литовские власти объявили красную тревогу и призвали жителей центральной и северной частей страны пройти в укрытия из-за нарушения воздушного пространства неопознанным летательным объектом. Тревога длилась один час.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в социальной сети X, что объект, похожий на дрон, взорвался над северной частью страны и представлял угрозу для гражданского населения. Он добавил, что на месте работают специалисты.

Во время тревоги в воздух были подняты истребители НАТО, а аэропорт в Каунасе временно закрыли. Из-за облачности самолетам не удалось визуально идентифицировать объект, поэтому его не пытались сбить. В то же время представитель Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что польские вооруженные силы минувшей ночью не зафиксировали активности беспилотников на севере Польши.

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