立陶宛提议与波兰联合调查在约丹齐村附近发现不明物体残骸的事件。立陶宛国防部长罗伯塔斯·考纳斯表示，根据初步数据，该物体从波兰领土进入该国领空，可能是一架无人机。

联合调查提议

据RMF24报道，考纳斯向波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什提出合作建议。这位立陶宛部长表示，初步确定该物体从波兰进入立陶宛领空，因此他请求波兰方面参与对该事件的联合调查。

立陶宛国家危机管理中心此前通报，在约丹齐附近发现了疑似无人机残骸。考纳斯表示，部分残骸击中了一辆民用车辆。该村距离拉脱维亚边境约10公里，距离波兰边境直线距离216公里。

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警报与波兰的回应

当天上午，立陶宛当局发布红色警报，并呼吁该国中部和北部地区居民因不明飞行物侵犯领空而前往避难所。警报持续了一小时。

立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达在社交平台X上表示，一个类似无人机的物体在该国北部上空爆炸，并对平民构成威胁。他补充说，专家正在现场工作。

警报期间，北约战斗机升空，考纳斯机场也暂时关闭。由于云层遮挡，飞机无法目视识别该物体，因此没有尝试将其击落。与此同时，波兰国防部发言人雅努什·谢梅伊表示，波兰武装部队前一夜未记录到波兰北部有无人机活动。

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