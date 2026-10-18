Литва запропонувала Польщі спільне розслідування падіння ймовірного дрона — RMF24

Литва запропонувала Польщі спільно розслідувати інцидент із виявленням уламків невстановленого об’єкта поблизу села Йоданці. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що за попередніми даними об’єкт увійшов у повітряний простір країни з території Польщі та, ймовірно, був дроном.

Пропозиція спільного розслідування

Як повідомляє RMF24, Каунас звернувся до міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша з пропозицією співпраці. За словами литовського міністра, попередньо встановлено, що об’єкт увійшов у повітряний простір Литви з Польщі, тому він попросив польську сторону долучитися до спільного розслідування інциденту.

Національний центр кризового управління Литви раніше поінформував, що біля Йоданців виявили ймовірні уламки дрона. За словами Каунаса, частина уламків влучила в цивільний автомобіль. Село розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з Латвією та за 216 кілометрів по прямій від польського кордону.

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Тривога та реакція Польщі

Уранці литовська влада оголосила червону тривогу й закликала жителів центральної та північної частин країни пройти до укриттів через порушення повітряного простору невстановленим літальним об’єктом. Тривога тривала одну годину.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у соціальній мережі X, що об’єкт, схожий на дрон, вибухнув над північною частиною країни та становив загрозу для цивільного населення. Він додав, що на місці працюють фахівці.

Під час тривоги в повітря підняли винищувачі НАТО, а аеропорт у Каунасі тимчасово закрили. Через хмарність літакам не вдалося візуально ідентифікувати об’єкт, тому його не намагалися збити. Водночас речник польського Міністерства національної оборони Януш Сеймей заявив, що польські збройні сили минулої ночі не зафіксували активності безпілотників на півночі Польщі.

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