W Jemenie nasiliły się walki między siłami rządowymi a Huti na kilku frontach. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, na którą powołuje się Al Jazeera, od początku ostatniej eskalacji ponad 233 tysiące osób zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, w tym około 121 tysięcy w prowincji Taiz.

Walki na kilku frontach

Starcia nasiliły się po tym, jak ruch Huti, znany również jako Ansar Allah, w ubiegłym miesiącu zajął strategiczne terytoria na wybrzeżu Morza Czerwonego, które były kontrolowane przez siły międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu. W odpowiedzi wspierane przez Arabię Saudyjską wojska rządowe rozpoczęły kontrofensywę i operację „Świt Jemenu”. Jej celem ma być odzyskanie kontroli nad terytoriami utrzymywanymi przez Huti, w tym nad stolicą, Saną.

Ośmiu wojskowych lojalnych wobec międzynarodowo uznawanego rządu zginęło podczas ciężkich walk na froncie Al-Makatirah w prowincji Lahdż, poinformowało powiązane z rządem dowództwo wojskowe w Tur al-Baha. W prowincji Taiz siły rządowe oświadczyły, że w rejonie Al-Akrud zginęło 12 bojowników Huti po kilku dniach starć na obrzeżach miasta Taiz.

Jednostki rządowe poinformowały również o odparciu ataku Huti na kierunku Al-Szakab. Siły sprzymierzone z rządem oświadczyły, że zniszczyły dronem pojazd zaopatrzeniowy Huti w rejonie Al-Wazija, a Południowe Brygady Gigantów poinformowały o precyzyjnych uderzeniach na ich pozycje w Al-Madaribah w pobliżu granicy z Lahdżem. Działania ofensywne trwały również w prowincjach Al-Dżauf i Marib.

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Szpitale w Taiz mają paliwo na cztery dni

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że miasto Taiz jest faktycznie odizolowane. W 12 szpitalach w mieście paliwa wystarczy już tylko na cztery dni, brakuje materiałów chirurgicznych, a w związku z wybuchem cholery występuje również krytyczny niedobór tlenu i leków.

Kryzys przesiedleńczy dotknął także Afrykę Wschodnią. Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców potwierdził przybycie do regionu ponad 4 tysięcy uchodźców: 3,8 tysiąca do Dżibuti i około 200 do Somalii. W obozie Markazi w Dżibuti medycy leczą ognisko cholery; odnotowano tam 31 przypadków zachorowania i jeden zgon.

Osobno Huti oświadczyli, że zestrzelili saudyjskiego drona rozpoznawczego nad prowincją Hadżdża oraz śmigłowiec w granicznej saudyjskiej prowincji Nadżran. Rzecznik koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską Turki al-Maliki poinformował, że śmigłowiec rozpoznawczy AH-6i rozbił się w Nadżranie z powodu usterki technicznej; zginęło dwóch członków załogi.

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