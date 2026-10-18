В Йемене усилились бои между правительственными силами и хуситами на нескольких направлениях. По данным Международной организации по миграции, которые приводит Al Jazeera, с начала последней эскалации более 233 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в том числе около 121 тысячи — в провинции Таиз.

Бои на нескольких фронтах

Столкновения активизировались после того, как движение хуситов, также известное как «Ансар Аллах», в прошлом месяце захватило стратегические территории на побережье Красного моря, которые контролировали силы международно признанного правительства Йемена. В ответ поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные войска начали контрнаступление и операцию «Рассвет Йемена». Ее целью названо возвращение под контроль территорий, удерживаемых хуситами, включая столицу Сану.

На фронте Аль-Макатира в провинции Лахдж во время тяжелых боев погибли восемь военнослужащих, лояльных международно признанному правительству, заявило связанное с правительством военное командование Тур-аль-Баха. В провинции Таиз правительственные силы заявили, что в районе Аль-Акруд погибли 12 бойцов-хуситов после нескольких дней столкновений на окраинах города Таиз.

Правительственные подразделения также сообщили об отражении атаки хуситов на направлении Аль-Шакаб. Союзные правительству силы заявили об уничтожении дроном автомобиля снабжения хуситов в районе Аль-Вазия, а Южные гигантские бригады — о точных ударах по их позициям в Аль-Мадарибе возле границы с Лахджем. Наступательные действия продолжались также в провинциях Аль-Джауф и Мариб.

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У больниц Таиза есть запас топлива на четыре дня

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что город Таиз фактически изолирован. В 12 больницах города топлива осталось только на четыре дня, нет хирургических материалов, а на фоне вспышки холеры также наблюдается критическая нехватка кислорода и лекарств.

Кризис перемещения затронул и Восточную Африку. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подтвердило прибытие в регион более 4 тысяч беженцев: 3,8 тысячи — в Джибути и около 200 — в Сомали. В лагере Маркази в Джибути медики лечат вспышку холеры: там зарегистрировали 31 случай заболевания и одну смерть.

Отдельно хуситы заявили, что сбили саудовский разведывательный беспилотник над провинцией Хаджа и вертолет в приграничной саудовской провинции Наджран. Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил, что разведывательный вертолет AH-6i потерпел крушение в Наджране из-за технической неисправности; погибли два члена экипажа.

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