也门政府军与胡塞武装在多个方向的战斗加剧。据半岛电视台援引国际移民组织的数据，自最近一轮升级开始以来，已有超过23.3万人被迫离开家园，其中约12.1万人来自塔伊兹省。

多个战线爆发战斗

上个月，也被称为“真主支持者”的胡塞运动夺取了红海沿岸的战略地区，这些地区此前由也门国际公认政府的部队控制，此后冲突加剧。作为回应，获沙特阿拉伯支持的政府军发起反攻和“也门黎明”行动。其目标被称为重新控制胡塞武装占据的地区，包括首都萨那。

与政府有关联的图尔·巴哈军事指挥部表示，在拉赫季省阿尔-马卡提拉前线的激烈战斗中，8名效忠于国际公认政府的军人死亡。在塔伊兹省，政府军表示，在塔伊兹市郊连续数日发生冲突后，12名胡塞武装人员在阿尔-阿克鲁德地区死亡。

政府部队还报告称，在阿尔-沙卡卜方向击退了胡塞武装的进攻。与政府结盟的部队表示，他们在阿尔-瓦齐亚地区用无人机摧毁了一辆胡塞武装补给车；南方巨人旅则称，在靠近拉赫季边界的阿尔-马达里巴，对其阵地实施了精准打击。阿尔-焦夫省和马里卜省的进攻行动也在继续。

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塔伊兹医院的燃料储备仅够四天

世界卫生组织警告说，塔伊兹市实际上已被孤立。该市12家医院剩余的燃料仅够使用四天，缺少外科医疗物资，并且在霍乱暴发的背景下，氧气和药品也严重短缺。

流离失所危机也波及东非。联合国难民事务高级专员公署确认，已有超过4000名难民抵达该地区：3800人抵达吉布提，约200人抵达索马里。吉布提马尔卡齐营地的医务人员正在救治霍乱疫情；当地记录了31例病例和1例死亡。

此外，胡塞武装称，他们在哈贾省上空击落了一架沙特侦察无人机，并在沙特边境省份纳季兰击落了一架直升机。沙特阿拉伯领导的联盟发言人图尔基·马利基表示，一架AH-6i侦察直升机因技术故障在纳季兰坠毁，两名机组人员死亡。

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