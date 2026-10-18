Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не уверен в победе на предстоящих выборах и обеспокоен возможностью проиграть. В интервью Radio North он подчеркнул, что его политической силе необходимо обеспечить победу, сообщает Jerusalem Post.

Не планирует уходить из политики

Нетаньяху также прокомментировал возможность не сформировать следующее правительство. На вопрос, уйдет ли он из политики в случае поражения на выборах, премьер ответил, что не планирует завершать политическую карьеру.

Премьер-министр раскритиковал политических оппонентов — Гади Айзенкота, Нафтали Беннета и Авигдора Либермана. Он утверждал, что правительство во главе с ними будет зависеть от поддержки арабских партий.

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Критика Айзенкота и иск Бара

Говоря об Айзенкоте, Нетаньяху заявил, что тот якобы не сможет сформировать правительство без Мансура Аббаса и Ахмада Тиби, чтобы набрать 61 мандат. Также премьер утверждал, что Айзенкот не будет предпринимать меры в связи с угрозой обретения Ираном ядерного оружия и не имеет влияния в США.

Во время интервью Нетаньяху упомянул иск о клевете, который против него подал бывший глава Шин-Бет Ронен Бар. Премьер отверг утверждения Бара, заявив, что передал государственному контролеру почти тысячу документов, и обвинил бывшего руководителя службы безопасности во лжи.

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