Minister planowania Pakistanu Ahsan Iqbal oświadczył, że pierwszy pakistański astronauta 25 listopada wyruszy na misję kosmiczną z chińskiego centrum kosmicznego. Poinformował o tym podczas ceremonii zakończenia Światowego Tygodnia Kosmosu w pakistańskim mieście Narowal, podaje Dawn.

Dwóch kandydatów przechodzi szkolenie

W kwietniu Chiny wybrały dwóch pakistańskich pilotów — Zeeshana Alego i Khurrama Dauda — na kandydatów do swojego załogowego programu kosmicznego. Przechodzą oni intensywne szkolenie w Pekinie.

Jednocześnie Chiny nadal publicznie nie sprecyzowały, który z dwóch kandydatów poleci ani kiedy odbędzie się misja. Amer Gilani, który w pakistańskiej Komisji Badań Kosmicznych i Górnych Warstw Atmosfery Suparco odpowiada za współpracę w dziedzinie lotów załogowych, wcześniej powiedział Reutersowi, że ostatecznej decyzji w sprawie astronauty oczekuje się w połowie lub pod koniec października.

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Eksperymenty na orbicie

Według urzędnika Suparco cytowanego przez Reutersa wybrany pilot otrzyma status specjalisty ds. ładunku użytecznego. Jego zadaniem na orbicie będzie prowadzenie pakistańskich eksperymentów naukowych, a nie sterowanie statkiem kosmicznym.

Lot ma odbyć się na pokładzie statku kosmicznego chińskiej produkcji, który zostanie wystrzelony z chińskiego stanowiska startowego. Kandydatów szkolą chińscy instruktorzy, a komunikacja na orbicie będzie odbywać się w języku chińskim.

Podczas wystąpienia Iqbal oświadczył także, że Pakistan dąży do dokonania lądowania na Księżycu do 2035 roku. Wyraził nadzieję, że współpraca z Chinami pomoże krajowi rozwijać badania kosmiczne.

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