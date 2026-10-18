巴基斯坦规划部长阿赫桑·伊克巴尔表示，首位巴基斯坦宇航员将于11月25日从中国航天中心出发执行太空任务。他在巴基斯坦纳罗瓦尔市举行的世界空间周闭幕式上公布了这一消息，Dawn报道。

两名候选人正在接受训练

今年4月，中国选拔了两名巴基斯坦飞行员——泽尚·阿里和胡拉姆·达乌德——作为其载人航天计划的候选人。他们正在北京接受密集训练。

与此同时，中国迄今尚未公开明确两名候选人中谁将飞行，以及任务何时进行。巴基斯坦空间与高层大气研究委员会Suparco负责载人飞行合作事务的阿米尔·吉拉尼此前告诉路透社，预计将在10月中旬或下旬就宇航员人选作出最终决定。

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轨道实验

据路透社援引的一名Suparco官员称，入选飞行员将获得载荷专家身份。他在轨道上的任务将是开展巴基斯坦科学实验，而不是驾驶航天器。

此次飞行将在一艘中国制造的航天器上进行，该航天器将从中国发射场发射。候选人由中国教官培训，轨道上的通信将使用中文。

伊克巴尔在讲话中还表示，巴基斯坦力争在2035年前实现登月。他希望与中国的合作将帮助该国发展太空研究。

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