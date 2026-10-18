Міністр Ікбал назвав 25 листопада датою польоту астронавта з Китаю — Dawn

Міністр планування Пакистану Ахсан Ікбал заявив, що перший пакистанський астронавт 25 листопада вирушить у космічну місію з китайського космічного центру. Про це він повідомив на церемонії завершення Всесвітнього тижня космосу в місті Наровал у Пакистані, повідомляє Dawn.

Двоє кандидатів проходять підготовку

У квітні Китай відібрав двох пакистанських пілотів — Зішана Алі та Хуррама Дауда — кандидатами до своєї пілотованої космічної програми. Вони проходять інтенсивну підготовку в Пекіні.

Водночас Китай досі публічно не уточнював, хто саме з двох кандидатів полетить і коли відбудеться місія. Амер Гілані, який у Пакистанській комісії з космічних досліджень та верхніх шарів атмосфери Suparco відповідає за співпрацю в галузі пілотованих польотів, раніше казав Reuters, що остаточне рішення щодо астронавта очікують у середині або наприкінці жовтня.

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Експерименти на орбіті

За даними посадовця Suparco, якого цитувало Reuters, відібраний пілот отримає статус фахівця з корисного навантаження. Його завданням на орбіті буде проведення пакистанських наукових експериментів, а не керування кораблем.

Політ має відбутися на космічному кораблі китайського виробництва, який запустять із китайського майданчика. Підготовку кандидатів проводять китайські інструктори, а спілкування на орбіті відбуватиметься китайською мовою.

Під час виступу Ікбал також заявив, що Пакистан прагне здійснити посадку на Місяць до 2035 року. Він висловив сподівання, що співпраця з Китаєм допоможе країні розвивати космічні дослідження.

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