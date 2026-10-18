Министр планирования Пакистана Ахсан Икбал заявил, что первый пакистанский астронавт 25 ноября отправится в космическую миссию из китайского космического центра. Об этом он сообщил на церемонии закрытия Всемирной недели космоса в пакистанском городе Наровал, сообщает Dawn.

Два кандидата проходят подготовку

В апреле Китай отобрал двух пакистанских пилотов — Зишана Али и Хуррама Дауда — кандидатами в свою пилотируемую космическую программу. Они проходят интенсивную подготовку в Пекине.

В то же время Китай до сих пор публично не уточнял, кто именно из двух кандидатов полетит и когда состоится миссия. Амер Гилани, который в Пакистанской комиссии по космическим исследованиям и верхним слоям атмосферы Suparco отвечает за сотрудничество в области пилотируемых полетов, ранее говорил Reuters, что окончательное решение по астронавту ожидается в середине или конце октября.

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Эксперименты на орбите

По данным чиновника Suparco, которого цитировало Reuters, отобранный пилот получит статус специалиста по полезной нагрузке. Его задачей на орбите будет проведение пакистанских научных экспериментов, а не управление космическим кораблем.

Полет должен состояться на космическом корабле китайского производства, который запустят с китайской стартовой площадки. Подготовку кандидатов проводят китайские инструкторы, а общение на орбите будет происходить на китайском языке.

Во время выступления Икбал также заявил, что Пакистан стремится осуществить посадку на Луне до 2035 года. Он выразил надежду, что сотрудничество с Китаем поможет стране развивать космические исследования.

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