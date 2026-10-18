В Австралии министр высшего и международного образования Западной Австралии Тони Бути заявил, что попросит компанию Deloitte вернуть часть оплаты за подготовленный за счет налогоплательщиков анализ слияния трех государственных университетов. Это произошло после сообщений об ошибках в документе, которые некоторые связывали с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает ABC News Australia, Бути продвигает план объединения Curtin University, Murdoch University и University of Western Australia. По его словам, слияние должно помочь университетам оставаться конкурентоспособными, доступными и актуальными. Власти штата также говорят о потенциальных экономических преимуществах и улучшении результатов студентов.

Возражения университетов

Вице-канцлер Curtin University Харлин Гейн заявила, что слияние может привести к расходам, потере выбора для студентов, рабочих мест и наследия университетов. По ее словам, план решает проблемы, которых не существует, и создает ненужные трудности.

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Вице-канцлер Murdoch University Эндрю Дикс назвал предложение бессмысленным. University of Western Australia не занял официальной позиции, хотя руководители учреждения назвали объединение возможностью.

Ошибки в отчете и спор

Лидер оппозиции Западной Австралии Базил Земпилас раскритиковал подготовленный Deloitte анализ затрат и выгод. Deloitte назвала ошибки незначительными и заявила, что они не повлияли на выводы анализа.

Во время парламентских дебатов Бути также рассказал о якобы частном разговоре с Земпиласом, в котором тот, по словам министра, выразил личную поддержку слияния. Земпилас отрицал, что делал такие заявления. Бути сказал, что разочарован работой Deloitte и считает, что таких ошибок не должно было быть.

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