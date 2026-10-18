W Australii minister szkolnictwa wyższego i edukacji międzynarodowej Australii Zachodniej Tony Buti oświadczył, że poprosi firmę Deloitte o zwrot części wynagrodzenia za sfinansowaną przez podatników analizę dotyczącą połączenia trzech publicznych uniwersytetów. Stało się to po doniesieniach o błędach w dokumencie, które niektórzy wiązali z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jak informuje ABC News Australia, Buti promuje plan połączenia Curtin University, Murdoch University i University of Western Australia. Według niego fuzja ma pomóc uniwersytetom pozostać konkurencyjnymi, dostępnymi i aktualnymi. Władze stanowe mówią również o potencjalnych korzyściach gospodarczych i poprawie wyników studentów.

Sprzeciw uniwersytetów

Rektorka Curtin University Harlene Hayne oświadczyła, że fuzja może prowadzić do kosztów, utraty wyboru dla studentów, miejsc pracy i dziedzictwa uniwersytetów. Według niej plan rozwiązuje problemy, które nie istnieją, i stwarza niepotrzebne trudności.

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Rektor Murdoch University Andrew Deeks nazwał propozycję bezsensowną. University of Western Australia nie zajął oficjalnego stanowiska, chociaż kierownictwo uczelni określiło połączenie jako szansę.

Błędy w raporcie i spór

Lider opozycji Australii Zachodniej Basil Zempilas skrytykował przygotowaną przez Deloitte analizę kosztów i korzyści. Deloitte określiła błędy jako nieznaczne i oświadczyła, że nie wpłynęły one na wnioski analizy.

Podczas debat parlamentarnych Buti opowiedział również o rzekomo prywatnej rozmowie z Zempilasem, w której ten, według ministra, wyraził osobiste poparcie dla fuzji. Zempilas zaprzeczył, że składał takie oświadczenia. Buti powiedział, że jest rozczarowany pracą Deloitte i uważa, że takie błędy nie powinny się zdarzyć.

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