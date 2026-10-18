在澳大利亚，西澳大利亚州高等教育与国际教育部长托尼·布蒂表示，他将要求德勤退还部分费用，该公司受纳税人资金委托编制了关于三所公立大学合并的分析报告。此前有报道称，该文件存在错误，一些人将其与使用人工智能联系起来。

据澳大利亚广播公司新闻报道，布蒂正在推动合并Curtin University、Murdoch University和University of Western Australia的计划。他表示，此次合并应帮助这些大学保持竞争力、可及性和相关性。州政府也提到潜在的经济效益以及学生成果的改善。

大学的反对意见

Curtin University副校长哈琳·海恩表示，合并可能导致成本增加、学生选择减少、工作岗位流失以及大学遗产受损。她说，该计划解决的是并不存在的问题，并制造了不必要的困难。

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Murdoch University副校长安德鲁·迪克斯称该提议荒谬。University of Western Australia尚未采取正式立场，尽管该校领导层将合并称为一个机会。

报告中的错误与争议

西澳大利亚州反对党领袖巴兹尔·泽姆皮拉斯批评了德勤编制的成本效益分析。德勤称这些错误微不足道，并表示它们没有影响分析结论。

在议会辩论期间，布蒂还谈到他与泽姆皮拉斯据称进行的一次私人谈话。部长称，泽姆皮拉斯在谈话中表达了对合并的个人支持。泽姆皮拉斯否认曾作出此类表态。布蒂表示，他对德勤的工作感到失望，并认为不应出现这样的错误。

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