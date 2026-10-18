В Непале новоизбранный президент партии Непальский конгресс Гаган Тхапа принес присягу через неделю после победы на внутрипартийных выборах. Он заявил, что в течение четырехлетнего срока будет стремиться сделать партию политической силой, которой будет доверять наибольшее число граждан, сообщает Kathmandu Post.

Другие должностные лица и члены центрального комитета принесут присягу после Дашаина. Тхапа объяснил, что сделал это раньше, поскольку партии необходимо принять несколько решений до этого времени.

Приоритеты нового руководителя

После церемонии Тхапа заявил, что его работу будут определять принципы демократии, самоуважения и социальной справедливости. Он также пообещал усилить роль Непальского конгресса в идеологических дискуссиях и общественных движениях.

По словам политика, оценивать его руководство следует не по речам или обещаниям, а по решениям, поведению и публичной подотчетности, в частности в сложные периоды. Тхапа назвал главным вызовом сохранение наследия партии и ее адаптацию к меняющемуся непальскому обществу и ожиданиям нового поколения.

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Он отверг обещания «чудесного» преобразования партии, подчеркнув, что решения о сотрудничестве или противостоянии с политическими силами и институтами будут приниматься в соответствии с основными ценностями Непальского конгресса.

Результаты выборов и представительство женщин

На 15-м общем съезде партии Тхапа получил 6 584 голоса, или 93,9% поданных голосов, опередив своего соперника Шьяма Кришну Кхадги, получившего 375 голосов, или 5,4%.

Во время съезда женщины получили 69 из 231 выборной должности в новом центральном комитете — 29,87%. Три из них заняли руководящие должности: Пушпа Бхусал стала вице-президентом, Дила Санграула Пант — генеральным секретарем, а Пратима Гаутам — совместным генеральным секретарем. Санграула стала первой женщиной на должности генерального секретаря в истории партии.

Всего центральный комитет Непальского конгресса насчитывает 297 членов: 231 избираются, еще 66 назначает президент партии. Устав требует, чтобы женщины составляли не менее трети состава комитета, поэтому Тхапа должен назначить не менее 30 женщин, чтобы достичь необходимого показателя в 99 представительниц.

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