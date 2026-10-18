W Nepalu nowo wybrany prezydent partii Nepalski Kongres Gagan Thapa złożył przysięgę tydzień po zwycięstwie w wewnątrzpartyjnych wyborach. Oświadczył, że podczas czteroletniej kadencji będzie dążył do uczynienia z partii siły politycznej, której zaufa największa liczba obywateli, informuje Kathmandu Post.

Pozostali działacze i członkowie komitetu centralnego złożą przysięgę po Daszain. Thapa wyjaśnił, że zrobił to wcześniej, ponieważ partia musi podjąć kilka decyzji przed tym terminem.

Priorytety nowego lidera

Po ceremonii Thapa oświadczył, że jego pracę będą określać zasady demokracji, szacunku do siebie i sprawiedliwości społecznej. Obiecał również wzmocnić rolę Nepalskiego Kongresu w dyskusjach ideologicznych i ruchach społecznych.

Zdaniem polityka jego przywództwo powinno być oceniane nie na podstawie przemówień czy obietnic, lecz decyzji, zachowania i publicznej rozliczalności, w szczególności w trudnych okresach. Thapa uznał za główne wyzwanie zachowanie dziedzictwa partii oraz dostosowanie jej do zmieniającego się nepalskiego społeczeństwa i oczekiwań nowego pokolenia.

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Odrzucił obietnice „cudownej” transformacji partii, podkreślając, że decyzje o współpracy lub konfrontacji z siłami politycznymi i instytucjami będą podejmowane zgodnie z podstawowymi wartościami Nepalskiego Kongresu.

Wyniki wyborów i reprezentacja kobiet

Na 15. kongresie generalnym partii Thapa otrzymał 6584 głosy, czyli 93,9% oddanych głosów, wyprzedzając swojego rywala Szjama Krisznę Khadgiego, który otrzymał 375 głosów, czyli 5,4%.

Podczas kongresu kobiety zdobyły 69 z 231 wybieralnych stanowisk w nowym komitecie centralnym, czyli 29,87%. Trzy z nich objęły stanowiska kierownicze: Pushpa Bhusal została wiceprezydentką, Dila Sangraula Pant — sekretarzem generalną, a Pratima Gautam — wspólną sekretarzem generalną. Sangraula została pierwszą kobietą na stanowisku sekretarza generalnego w historii partii.

Łącznie komitet centralny Nepalskiego Kongresu liczy 297 członków: 231 jest wybieranych, a kolejnych 66 mianuje prezydent partii. Statut wymaga, aby kobiety stanowiły co najmniej jedną trzecią składu komitetu, dlatego Thapa musi mianować co najmniej 30 kobiet, aby osiągnąć wymagany poziom 99 przedstawicielek.

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