W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump, według trzech źródeł zaznajomionych z wewnętrznymi dyskusjami, obarcza starszych współpracowników i doradców politycznych odpowiedzialnością za problemy ze strategią wyborczą republikanów. Jak podaje Korea Herald, kwestionuje on wydatki na kampanię, podejście do zmiany granic okręgów wyborczych oraz wybór kandydatów przed głosowaniem 3 listopada.

Trump nie jest kandydatem w tych wyborach, jednak wielokrotnie wzywa zwolenników, by głosowali tak, jakby jego nazwisko znajdowało się na karcie wyborczej. Aktywnie organizuje wydarzenia kampanijne, podczas gdy sondaże wskazują na prawdopodobne zwycięstwo demokratów w Izbie Reprezentantów. Wynik wyborów do Senatu, według danych sondażowych, pozostaje nieprzewidywalny.

Spory między doradcami

Główne rozbieżności pojawiły się wokół Jamesa Blaira, wieloletniego współpracownika Trumpa i szefa superkomitetu działań politycznych MAGA Inc., a także szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles. Według źródeł, o których pisze publikacja, Trump zgłaszał Blairowi zastrzeżenia dotyczące zarządzania środkami kampanii, a niektórzy urzędnicy i sojusznicy prezydenta podnosili kwestie kontroli Wiles nad pracą polityczną.

Rzecznik Białego Domu Davis Ingle odrzucił taką charakterystykę sytuacji, nazywając ją bezpodstawnymi spekulacjami. Wiles nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. W piątek Trump publicznie ją poparł, nazywając ją inteligentną i twardą oraz oświadczając, że pozostanie na stanowisku.

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Wydatki i zmiana granic okręgów

Według publicznie dostępnych rejestrów MAGA Inc. wydała już na kampanię około 200 mln dolarów. Jedno ze źródeł poinformowało, że nadal nie wiadomo, czy Trump zatwierdzi dodatkowe wydatki przed wyborami, ponieważ wyniki republikanów w sondażach w kluczowych wyścigach nie poprawiają się.

Prezydent zażądał również wyjaśnień, dlaczego zmiana granic okręgów wyborczych, którą osobiście popierał, nie zapewniła republikanom wyraźniejszej przewagi. Szczególne obawy budzi Teksas, gdzie republikanie zmienili mapę okręgów wyborczych, licząc na zdobycie dodatkowych mandatów. Jednocześnie niektórzy przedstawiciele partii obawiają się, że nowe granice mogą uczynić urzędujących kongresmenów bardziej podatnymi na porażkę.

Praca Blaira za granicą

Napięcia nasiliły się po podróży Blaira i Chrisa LaCivity, który wspólnie z nim kierował kampanią Trumpa w 2024 roku, do Republiki Serbskiej — samorządnego regionu Bośni. The New York Times informował, że otrzymali znaczne wynagrodzenie za doradzanie władzom regionalnym przed lokalnymi wyborami.

Trump nazwał Blaira i LaCivitę zewnętrznymi konsultantami i oświadczył, że natychmiast ich zwolni, jeśli zostanie wykryty konflikt interesów. Sam Blair nazwał wzajemne oskarżenia absurdalnymi i kontrproduktywnymi. Według dwóch źródeł jego powrót do Białego Domu po wyborach środka kadencji, wcześniej zapowiadany przez Trumpa, jest teraz mało prawdopodobny.

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