W ZEA wicepremier i minister spraw zagranicznych Abdullah bin Zayed odbył w niedzielę rozmowy telefoniczne z szefami resortów spraw zagranicznych kilku państw regionu. Strony omówiły kwestie bezpieczeństwa i stabilności regionalnej, informuje The National.

Uczestnicy rozmów

Według publikacji, powołującej się na państwową agencję Wam, Abdullah bin Zayed rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Maroka Nasserem Bouritą, szefem egipskiego MSZ Badrem Abdelattym, wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Jordanii Aymanem Safadim, premierem i ministrem spraw zagranicznych Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem, a także ministrem spraw zagranicznych Omanu Badrem bin Hamadem bin Hamoodem Al Busaidim.

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Ataki na Arabię Saudyjską

Kontakty telefoniczne odbyły się w kontekście wielokrotnych ataków jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską od początku października. Według The National, od 1 października Huti przeprowadzili 20 ataków na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie. Najbardziej śmiertelny atak, który miał miejsce 10 października w Rijadzie, pochłonął życie 13 osób, w tym egipskiej stewardesy.

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