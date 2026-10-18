据三名了解内部讨论的消息人士称，在美国，总统唐纳德·特朗普将共和党竞选策略问题的责任归咎于高级助手和政治顾问。正如《韩国先驱报》报道的那样，他质疑竞选开支、重划选区的做法以及在11月3日投票前对候选人的选择。

特朗普不是本次选举的候选人，但他多次呼吁支持者像他的名字出现在选票上一样投票。他积极举办竞选活动，而民调显示民主党可能赢得众议院。根据民调数据，参议院选举的结果仍难以预测。

顾问之间的争议

主要分歧围绕詹姆斯·布莱尔和白宫幕僚长苏西·怀尔斯出现。布莱尔是特朗普的长期助手，也是超级政治行动委员会MAGA Inc.的负责人。据该媒体援引的消息人士称，特朗普对布莱尔管理竞选资金表达不满，而一些官员和总统盟友则对怀尔斯对政治工作的掌控提出疑问。

白宫发言人戴维斯·英格尔驳斥了对这一局势的这种描述，称其为毫无根据的猜测。怀尔斯没有回应置评请求。周五，特朗普公开支持她，称她聪明且强硬，并表示她将留任。

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开支与选区重划

根据公开记录，MAGA Inc.已在竞选活动上花费约2亿美元。一名消息人士表示，目前尚不清楚特朗普是否会在选举前批准额外开支，因为共和党人在关键选战中的民调表现没有改善。

总统还要求解释，为何他本人支持的选区重划没有给共和党带来更明显的优势。得克萨斯州尤其令人担忧，共和党人在那里重新划定选区地图，希望赢得额外席位。与此同时，一些党内人士担心，新边界可能会使现任国会议员更容易受到挑战。

布莱尔在海外的工作

布莱尔和克里斯·拉西维塔前往波斯尼亚的自治地区塞族共和国后，紧张局势加剧。拉西维塔曾与布莱尔共同负责特朗普2024年竞选活动。《纽约时报》报道称，他们在地方选举前为该地区当局提供咨询并获得了大笔报酬。

特朗普称布莱尔和拉西维塔为外部顾问，并表示如果发现利益冲突，他将立即解雇他们。布莱尔本人称相互指责荒谬且适得其反。据两名消息人士称，特朗普此前宣布的布莱尔在中期选举后重返白宫一事，如今不太可能实现。

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