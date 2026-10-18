В США президент Дональд Трамп, по словам трех источников, знакомых с внутренними обсуждениями, возлагает ответственность за проблемы предвыборной стратегии республиканцев на старших помощников и политических советников. Как сообщает Korea Herald, он ставит под сомнение расходы на кампанию, подход к изменению границ избирательных округов и выбор кандидатов накануне голосования 3 ноября.

Трамп не является кандидатом на этих выборах, однако неоднократно призывает сторонников голосовать так, будто его имя есть в бюллетене. Он активно проводит предвыборные мероприятия, в то время как опросы указывают на вероятную победу демократов в Палате представителей. Исход выборов в Сенат, согласно данным опросов, остается непредсказуемым.

Разногласия между советниками

Основные разногласия возникли вокруг Джеймса Блэра, давнего помощника Трампа и руководителя суперкомитета политических действий MAGA Inc., а также главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. По данным источников, о которых пишет издание, Трамп высказывал Блэру претензии по поводу управления средствами кампании, а некоторые чиновники и союзники президента ставили вопросы относительно контроля Уайлз над политической работой.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл отверг такую характеристику ситуации, назвав ее беспочвенными предположениями. Уайлз не ответила на запрос о комментарии. В пятницу Трамп публично поддержал ее, назвав умной и жесткой и заявив, что она останется на своей должности.

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Расходы и изменение границ округов

Согласно открытым реестрам, MAGA Inc. уже потратила на кампанию около 200 млн долларов. Один из источников сообщил, что пока неясно, одобрит ли Трамп дополнительные расходы до выборов, поскольку показатели республиканцев в опросах по ключевым гонкам не улучшаются.

Президент также потребовал объяснений, почему изменение границ избирательных округов, которое он лично поддерживал, не принесло республиканцам более явного преимущества. Особую обеспокоенность вызывает Техас, где республиканцы перекроили карту избирательных округов, рассчитывая получить дополнительные места. В то же время некоторые представители партии опасаются, что новые границы могут сделать действующих конгрессменов более уязвимыми.

Работа Блэра за рубежом

Напряженность усилилась после поездки Блэра и Криса ЛаСивиты, который вместе с ним руководил кампанией Трампа 2024 года, в Республику Сербскую — самоуправляемый регион Боснии. The New York Times сообщала, что они получили значительные выплаты за консультирование региональных властей перед местными выборами.

Трамп назвал Блэра и ЛаСивиту внешними консультантами и заявил, что немедленно уволит их в случае выявления конфликта интересов. Сам Блэр назвал взаимные обвинения бессмысленными и контрпродуктивными. По словам двух источников, его возвращение в Белый дом после промежуточных выборов, которое ранее анонсировал Трамп, теперь маловероятно.

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