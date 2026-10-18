Żydowski Fundusz Narodowy Izraela zatwierdził budżet w wysokości 33 mln szekli na wsparcie 22 społeczności na północy Izraela, położonych 2–5 km od granicy z Libanem. Jak informuje Jerusalem Post, społeczności ewakuowane podczas działań wojennych, które wcześniej nie otrzymywały pomocy funduszu, otrzymają po 1,5 mln szekli na odbudowę i rozwój infrastruktury.

Środki na infrastrukturę

Finansowanie jest przeznaczone na rozwój infrastruktury, modernizację i wzmocnienie budynków publicznych, w tym przedszkoli, centrów społecznych i stołówek. Środki przewidziano również na zagospodarowanie otwartych przestrzeni publicznych. Konkretne projekty będą samodzielnie określać mieszkańcy i lokalne władze.

Program obejmuje między innymi kibuce Maayan Baruch i Dan w Radzie Regionalnej Górnej Galilei, Beit Hillel, Ramot Naftali, Liman, Ibn Menachem, Elkosh, Goren, Manot, Avdon, Kerem Ben Zimra i Almę. Objęto nim również inne społeczności Rady Regionalnej Mevo'ot HaHermon.

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Zróżnicowane wsparcie

Fundusz stosuje model wsparcia uwzględniający odległość od granicy z Libanem oraz skalę szkód wyrządzonych społecznościom. Społeczności na pierwszej linii, w tym kibuc Manara i moszaw Dovev, mogą otrzymać od 2,5 mln do 3 mln szekli każda.

W kolejnym etapie fundusz planuje przyznać około 1 mln szekli każdej społeczności położonej 5–9 km od granicy. W najbliższych dniach profesjonalne zespoły funduszu mają odwiedzić społeczności, aby sporządzić listę projektów; rozpoczęcie ich realizacji planowane jest za około półtora miesiąca.

Fundusz poinformował również o innych inwestycjach w północnych miastach i ośrodkach regionalnych. Według publikacji dla Tyberiady przewidziano już około 35 mln szekli; wspomniano także o Karmielu, Afuli i Beit Sze'an.

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