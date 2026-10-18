Еврейский национальный фонд Израиля одобрил бюджет в размере 33 млн шекелей для поддержки 22 общин на севере Израиля, расположенных в 2–5 км от границы с Ливаном. Как сообщает Jerusalem Post, эвакуированные во время боевых действий общины, которые ранее не получали помощи фонда, получат по 1,5 млн шекелей на восстановление и развитие инфраструктуры.

Средства на инфраструктуру

Финансирование предназначено для развития инфраструктуры, модернизации и укрепления общественных зданий, в том числе детских садов, общественных центров и столовых. Средства также предусмотрены для обустройства открытых общественных пространств. Конкретные проекты будут самостоятельно определять жители и местное руководство.

Программа охватывает, в частности, кибуцы Мааян-Барух и Дан в региональном совете Верхней Галилеи, Бейт-Гиллель, Рамот-Нафтали, Лиман, Ибн-Менахем, Элькош, Горен, Манот, Авдон, Керем-Бен-Зимра и Альму. В нее также вошли другие общины регионального совета Мевоот-ха-Хермон.

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Дифференцированная поддержка

Фонд применяет модель поддержки, учитывающую расстояние от ливанской границы и масштабы ущерба, нанесенного общинам. Общины на передовой линии, в том числе кибуц Манара и мошав Довев, могут получить от 2,5 млн до 3 млн шекелей каждая.

На следующем этапе фонд планирует предоставить примерно по 1 млн шекелей общинам, расположенным в 5–9 км от границы. В ближайшие дни профессиональные команды фонда должны посетить общины, чтобы сформировать перечень проектов; начало их реализации планируется примерно через полтора месяца.

Фонд также сообщил о других инвестициях в северных городах и региональных центрах. Для Тверии, по данным издания, уже предусмотрели около 35 млн шекелей; также упомянуты Кармиэль, Афула и Бейт-Шеан.

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