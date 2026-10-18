以色列犹太民族基金批准了3300万谢克尔预算，用于支持以色列北部22个距离黎巴嫩边境2至5公里的社区。据《耶路撒冷邮报》报道，在战事期间被疏散、此前未获得该基金援助的社区，将各获得150万谢克尔，用于重建和基础设施发展。

基础设施资金

这笔资金将用于基础设施发展、公共建筑的现代化改造和加固，其中包括幼儿园、社区中心和食堂。资金还将用于建设开放式公共空间。具体项目将由居民和地方领导层自行确定。

该计划尤其涵盖上加利利地区委员会的马阿扬巴鲁赫和但两个基布兹，以及贝特希勒尔、拉莫特纳夫塔利、利曼、伊本梅纳赫姆、埃尔科什、戈伦、马诺特、阿夫东、凯雷姆本齐姆拉和阿尔马。梅沃奥特哈赫尔蒙地区委员会的其他社区也被纳入该计划。

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差异化支持

该基金采用的支持模式考虑了与黎巴嫩边境的距离以及社区遭受损失的规模。位于前线的社区，包括马纳拉基布兹和多韦夫莫沙夫，每个可能获得250万至300万谢克尔。

在下一阶段，该基金计划向距离边境5至9公里的社区各提供约100万谢克尔。未来几天，该基金的专业团队将访问这些社区，以制定项目清单；项目实施计划约在一个半月后开始。

该基金还通报了对北部城市和区域中心的其他投资。据该报报道，提比里亚已获拨约3500万谢克尔；卡尔米尔、阿富拉和贝特谢安也被提及。

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