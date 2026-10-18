W Islamabadzie premier Pakistanu Shehbaz Sharif zarządził kontrolę zakupu szczepionek przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych i grypie dla pielgrzymów oraz osób szukających pracy za granicą. Zakup przeprowadziła Border Health Services Pakistan w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, informuje Dawn.

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Premiera kontrolę przeprowadzi pięcioosobowy komitet, któremu przewodniczyć będzie sekretarz Wydziału Gabinetu. W jego skład weszli dyrektor generalny Biura Wywiadu, dyrektor wykonawczy pakistańskiego regulatora leków, przedstawiciel prokuratora generalnego Pakistanu oraz dyrektor zarządzający Urzędu Regulacji Zamówień Publicznych. Ten ostatni będzie również pełnił funkcję sekretarza komitetu.

Co sprawdzi komitet

Komitet ma ustalić, czy zakup był zgodny z obowiązującymi zasadami i procedurami. W szczególności sprawdzi uzasadnienie, podstawę prawną i wymagane zgody na zastosowanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, a także dokumentację przetargową, ilości szczepionek, warunki płatności, standardowe dokumenty przetargowe i kryteria oceny ofert.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Komitet rozpatrzy również przestrzeganie terminów zakupu, procedur oceny, mechanizmów rozpatrywania skarg oraz wymogów dotyczących obowiązkowego ujawniania informacji. Polecono mu ocenić skutki finansowe zakupu, zasadność cen szczepionek, mechanizmy podziału dochodów oraz zabezpieczenia chroniące interes publiczny. W przypadku wykrycia naruszeń komitet ma wskazać osoby odpowiedzialne i zaproponować dalsze kroki. Raport z ustaleniami i zaleceniami ma zostać przedstawiony premierowi w ciągu 48 godzin.

Zaskarżenie przetargu w sądzie

Kontrolę zarządzono w związku z pytaniami o podstawę prawną zakupu, przeprowadzenie przetargu, skutki finansowe umowy oraz przestrzeganie wymogów zamówień publicznych. Twierdzi się, że w poprzednim systemie szczepienie kosztowało około 1250 rupii pakistańskich za dawkę na osobę, podczas gdy w nowym systemie wynosi około 4500 rupii na pielgrzyma.

Siedem firm farmaceutycznych zaskarżyło przetarg do Wysokiego Sądu w Islamabadzie. Powodowie wskazali na naruszenie zasad zamówień publicznych i niewystarczającą przejrzystość, twierdząc w szczególności, że ogłoszenie opublikowano tylko w jednej gazecie zamiast na stronie Urzędu Regulacji Zamówień Publicznych i w co najmniej dwóch ogólnokrajowych publikacjach w językach angielskim i urdu. Sąd wysłał zawiadomienia do Ministerstwa Krajowych Usług Zdrowotnych, Urzędu Regulacji Zamówień Publicznych, Urzędu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Spraw Religijnych i Harmonii Międzywyznaniowej oraz prywatnej firmy. Minister zdrowia Mustafa Kamal i Border Health Services Pakistan oświadczyli, że przestrzegali wszystkich zasad i odpowiedzą przed sądem.

Czytaj nas na