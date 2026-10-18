在伊斯兰堡，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫下令调查为朝圣者和赴海外求职人员采购脑膜炎球菌性脑膜炎及流感疫苗的事宜。该采购由 Border Health Services Pakistan 在公私合作框架下进行，《黎明报》报道。

根据总理办公室的消息，调查将由一个五人委员会开展，委员会由内阁部门秘书担任主席。成员包括情报局局长、巴基斯坦药品监管机构首席执行官、巴基斯坦总检察长代表以及公共采购监管局总经理。后者还将担任委员会秘书。

委员会将审查什么

委员会须确定此次采购是否符合现行规则和程序。具体而言，其将审查采用公私合作模式的理由、法律依据和必要批准，以及招标文件、疫苗数量、付款条件、标准招标文件和投标评估标准。

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委员会还将审查是否遵守采购时限、评估程序、投诉审查机制和强制信息公开要求。委员会受命评估此次采购的财务影响、疫苗价格的合理性、收入分配机制以及保护公共利益的保障措施。如发现违规行为，委员会须确定责任人并提出后续措施。载有结论和建议的报告须在48小时内提交给总理。

对招标的司法挑战

此次调查是在外界对采购的法律依据、招标实施、协议的财务影响以及是否遵守政府采购要求提出疑问的背景下展开的。据称，在此前的方案下，每人每剂疫苗接种费用约为1250巴基斯坦卢比，而在新方案下，每名朝圣者约为4500卢比。

七家制药公司在伊斯兰堡高等法院对该招标提出质疑。原告称违反了政府采购规则且透明度不足，尤其指出，公告仅刊登在一家报纸上，而非刊登在公共采购监管局网站以及至少两家全国性英语和乌尔都语出版物上。法院向国家卫生服务部、公共采购监管局、公私合作管理局、宗教事务与跨信仰和谐部以及一家私营公司发出通知。卫生部长穆斯塔法·卡迈勒和 Border Health Services Pakistan 表示，他们遵守了所有规则，并将向法院作出回应。

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