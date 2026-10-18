32% dorosłych w Pakistanie ma zaburzenia psychiczne — Dawn

W Pakistanie niemal co trzeci dorosły żyje z możliwym do zdiagnozowania zaburzeniem psychicznym lub behawioralnym. Takie są wyniki pierwszego reprezentatywnego dla całego kraju badania zdrowia psychicznego, w którym uczestniczyło około 18 tys. dorosłych z czterech prowincji.

Jak informuje Dawn, badanie prowadzono przez pięć lat, w latach 2018–2022. Jego wyniki opublikowano w British Medical Journal. Pracami kierował profesor Raza-ur-Rahman z Uniwersytetu Hamdard w Karaczi, we współpracy z Brighton and Sussex Medical School w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetem Południowej Florydy w USA oraz instytucjami psychiatrycznymi w Pakistanie.

Główne wyniki badania

Zgodnie z badaniem 32% dorosłych miało zaburzenie psychiczne lub behawioralne w chwili przeprowadzania ankiety, a 38% doświadczyło takiego zaburzenia w ciągu życia. Około jedna piąta respondentów spełniała kryteria zespołu stresu pourazowego. Ponad 10% ankietowanych miało depresję, a 6% zgłosiło myśli samobójcze w poprzednim miesiącu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Autorzy wykryli także nierówności społeczne w częstości występowania zaburzeń. Wyższe wskaźniki odnotowano wśród osób starszych, osób o niższym poziomie wykształcenia i dochodów, bezrobotnych, a także wdów i wdowców, osób rozwiedzionych oraz żyjących w separacji. Problemy ze zdrowiem psychicznym wiązały się ze znacznymi trudnościami w życiu rodzinnym, relacjach społecznych i zdolności do pracy.

Potrzeba rozwoju pomocy

Według Razy-ur-Rahmana badacze zastosowali narzędzia o międzynarodowym standardzie, a Pakistańskie Biuro Statystyki określiło obszary badania i wielkość próby. Zaznaczył on, że uzyskane dane mogą pomóc w opracowaniu polityki w dziedzinie zdrowia psychicznego, dokładniejszym rozdzielaniu zasobów oraz poszerzaniu dostępu ludzi do diagnostyki i leczenia.

Prezydent Pakistańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Wajid Akhundzade oświadczył, że kraj ma ograniczone usługi specjalistyczne i odczuwa niedobór przeszkolonych specjalistów zdrowia psychicznego. Badacze zalecają włączenie odpowiednich usług do podstawowej opieki zdrowotnej, inwestowanie w systemy wsparcia w społecznościach, szkolenie pracowników ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji zaburzeń psychicznych.

Czytaj nas na