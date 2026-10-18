32% взрослых в Пакистане имеют психические расстройства — Dawn

В Пакистане почти каждый третий взрослый живет с психическим или поведенческим расстройством, которое можно диагностировать. Таковы результаты первого национально репрезентативного исследования психического здоровья в стране, в котором приняли участие около 18 тысяч взрослых из четырех провинций.

Как сообщает Dawn, исследование проводилось в течение пяти лет — в 2018–2022 годах. Его результаты опубликовали в British Medical Journal. Работу возглавил профессор Раза-ур-Рахман из Университета Хамдард в Карачи в сотрудничестве с Brighton and Sussex Medical School в Великобритании, Университетом Южной Флориды в США и психиатрическими учреждениями Пакистана.

Основные результаты исследования

Согласно исследованию, 32% взрослых на момент опроса имели психическое или поведенческое расстройство, а 38% переживали такое расстройство в течение жизни. Примерно пятая часть респондентов соответствовала критериям посттравматического стрессового расстройства. Более 10% опрошенных имели депрессию, а 6% сообщили о суицидальных мыслях в течение предыдущего месяца.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Авторы также выявили социальное неравенство в распространенности расстройств. Более высокие показатели зафиксировали среди людей старшего возраста, лиц с более низким уровнем образования и доходов, безработных, а также среди вдовцов, разведенных и тех, кто живет отдельно от партнера. Проблемы с психическим здоровьем были связаны со значительными трудностями в семейной жизни, социальных отношениях и способности работать.

Необходимость развития помощи

По словам Разы-ур-Рахмана, исследователи применили инструменты международного стандарта, а Пакистанское бюро статистики определило территории для опроса и размер выборки. Он отметил, что полученные данные могут помочь разработать политику в сфере психического здоровья, точнее распределять ресурсы и расширить доступ людей к диагностике и лечению.

Президент Пакистанского психиатрического общества Ваджид Ахундзаде заявил, что страна располагает ограниченными специализированными услугами и испытывает нехватку подготовленных специалистов в сфере психического здоровья. Исследователи рекомендуют интегрировать соответствующие услуги в первичную медицинскую помощь, инвестировать в системы поддержки в общинах, обучать медицинских работников и противодействовать стигматизации психических расстройств.

Читай нас в