У Пакистані 32% дорослих мають психічні розлади — Dawn

У Пакистані майже кожен третій дорослий живе з психічним або поведінковим розладом, який можна діагностувати. Такими є результати першого національно репрезентативного дослідження психічного здоров’я в країні, у якому взяли участь близько 18 тисяч дорослих із чотирьох провінцій.

Як повідомляє Dawn, дослідження проводили у 2018–2022 роках протягом п’яти років. Його результати опублікували в British Medical Journal. Роботу очолив професор Раза-ур-Рахман з Університету Хамдард у Карачі у співпраці з Brighton and Sussex Medical School у Великій Британії, Університетом Південної Флориди у США та психіатричними установами Пакистану.

Основні результати дослідження

Згідно з дослідженням, 32% дорослих на момент опитування мали психічний або поведінковий розлад, а 38% переживали такий розлад упродовж життя. Критеріям посттравматичного стресового розладу відповідала приблизно п’ята частина респондентів. Понад 10% опитаних мали депресію, а 6% повідомили про суїцидальні думки протягом попереднього місяця.

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Автори також виявили соціальну нерівність у поширеності розладів. Вищі показники зафіксували серед людей старшого віку, осіб із нижчим рівнем освіти та доходів, безробітних, а також серед вдівців, розлучених і тих, хто живе окремо від партнера. Проблеми з психічним здоров’ям були пов’язані із суттєвими труднощами у сімейному житті, соціальних стосунках і здатності працювати.

Потреба у розвитку допомоги

За словами Рази-ур-Рахмана, дослідники застосували інструменти міжнародного стандарту, а Пакистанське бюро статистики визначило території для опитування та розмір вибірки. Він зазначив, що отримані дані можуть допомогти розробити політику у сфері психічного здоров’я, точніше розподіляти ресурси та розширити доступ людей до діагностики й лікування.

Президент Пакистанського психіатричного товариства Ваджид Ахундзаде заявив, що країна має обмежені спеціалізовані послуги та відчуває нестачу підготовлених фахівців із психічного здоров’я. Дослідники рекомендують інтегрувати відповідні послуги у первинну медичну допомогу, інвестувати в системи підтримки в громадах, навчати медичних працівників і протидіяти стигматизації психічних розладів.

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