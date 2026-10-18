巴基斯坦32%的成年人患有精神障碍——《黎明报》

在巴基斯坦，近三分之一的成年人患有可诊断的精神或行为障碍。这是该国首次具有全国代表性的心理健康研究得出的结果，研究涵盖了来自四个省份的约1.8万名成年人。

据《黎明报》报道，这项研究历时五年，于2018年至2022年进行。研究结果发表在《英国医学杂志》上。该研究由卡拉奇哈姆达德大学的拉扎-乌尔-拉赫曼教授牵头，并与英国布莱顿和萨塞克斯医学院、美国南佛罗里达大学以及巴基斯坦的精神病学机构合作开展。

研究的主要结果

根据研究，32%的成年人在接受调查时患有精神或行为障碍，38%的人一生中经历过此类障碍。约五分之一的受访者符合创伤后应激障碍的标准。超过10%的受访者患有抑郁症，6%的人报告在此前一个月内有自杀念头。

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作者还发现，障碍患病率存在社会不平等现象。老年人、教育程度和收入较低者、失业者，以及丧偶者、离婚者和与伴侣分居者的比例更高。心理健康问题与家庭生活、社会关系及工作能力方面的严重困难有关。

发展援助服务的必要性

拉扎-乌尔-拉赫曼表示，研究人员采用了国际标准工具，巴基斯坦统计局则确定了调查区域和样本规模。他指出，所获得的数据可帮助制定心理健康政策、更准确地分配资源，并扩大人们获得诊断和治疗的机会。

巴基斯坦精神病学会主席瓦吉德·阿洪扎德表示，该国的专业服务有限，并缺乏经过培训的心理健康专业人员。研究人员建议将相关服务纳入初级医疗保健，投资社区支持系统，培训医务人员，并消除对精神障碍的污名化。

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