W Polsce szukają możliwego miejsca upadku niezidentyfikowanego obiektu — RMF24
W Polsce, na południe od Lublina, wojsko rozpoczęło sprawdzenie w związku z podejrzeniem, że niezidentyfikowany obiekt mógł naruszyć przestrzeń powietrzną kraju w nocy na 18 października. Poinformował o tym RMF24, powołując się na Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych Polski.
Poszukiwania na południe od Lublina
Do rejonu skierowano naziemną grupę poszukiwawczo-ratowniczą Wojsk Obrony Terytorialnej Polski. Wojskowi szukają prawdopodobnego miejsca upadku obiektu. Do sprawdzenia zaangażowano również policję i Żandarmerię Wojskową.
Dowództwo zaznaczyło, że sprawdza zarejestrowany sygnał radiolokacyjny oraz zgłoszenia mieszkańców pobliskich miejscowości.
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Naruszenie przestrzeni powietrznej niepotwierdzone
Według polskich wojskowych sprawdzenie ma ustalić charakter możliwego obiektu lub potwierdzić, że zarejestrowany sygnał mógł być skutkiem zjawisk meteorologicznych lub anomalii.
W chwili opublikowania komunikatu naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej nie zostało potwierdzone. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych Polski nadal monitoruje sytuację. Wojskowi zapowiedzieli przekazanie dodatkowych informacji po zakończeniu sprawdzenia i potwierdzeniu szczegółów incydentu.