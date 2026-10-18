W Polsce, na południe od Lublina, wojsko rozpoczęło sprawdzenie w związku z podejrzeniem, że niezidentyfikowany obiekt mógł naruszyć przestrzeń powietrzną kraju w nocy na 18 października. Poinformował o tym RMF24, powołując się na Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych Polski.

Poszukiwania na południe od Lublina

Do rejonu skierowano naziemną grupę poszukiwawczo-ratowniczą Wojsk Obrony Terytorialnej Polski. Wojskowi szukają prawdopodobnego miejsca upadku obiektu. Do sprawdzenia zaangażowano również policję i Żandarmerię Wojskową.

Dowództwo zaznaczyło, że sprawdza zarejestrowany sygnał radiolokacyjny oraz zgłoszenia mieszkańców pobliskich miejscowości.

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Naruszenie przestrzeni powietrznej niepotwierdzone

Według polskich wojskowych sprawdzenie ma ustalić charakter możliwego obiektu lub potwierdzić, że zarejestrowany sygnał mógł być skutkiem zjawisk meteorologicznych lub anomalii.

W chwili opublikowania komunikatu naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej nie zostało potwierdzone. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych Polski nadal monitoruje sytuację. Wojskowi zapowiedzieli przekazanie dodatkowych informacji po zakończeniu sprawdzenia i potwierdzeniu szczegółów incydentu.

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