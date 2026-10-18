В Польше, к югу от Люблина, военные начали проверку из-за подозрения, что неопознанный объект мог нарушить воздушное пространство страны в ночь на 18 октября. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Командование видов Вооруженных сил Польши.

Поиски к югу от Люблина

В район направили наземную поисково-спасательную группу Войск территориальной обороны Польши. Военные ищут вероятное место падения объекта. К проверке также привлекли полицию и Военную жандармерию.

Командование отметило, что проверяет зарегистрированный радиолокационный сигнал и сообщения жителей близлежащих населенных пунктов.

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Нарушение воздушного пространства не подтверждено

По данным польских военных, проверка должна установить характер возможного объекта или подтвердить, что зафиксированный сигнал мог быть следствием метеорологических явлений или аномалий.

На момент публикации сообщения нарушение воздушного пространства Польши не было подтверждено. Оперативное командование Вооруженных сил Польши продолжает следить за ситуацией. Военные пообещали предоставить дополнительные данные после завершения проверки и подтверждения деталей инцидента.

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