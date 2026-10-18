У Польщі шукають можливе місце падіння невстановленого об’єкта — RMF24

У Польщі, на південь від Любліна, військові розпочали перевірку через підозру, що невстановлений об’єкт міг порушити повітряний простір країни в ніч проти 18 жовтня. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Командування видів Збройних сил Польщі.

Пошуки на південь від Любліна

До району направили наземну пошуково-рятувальну групу Військ територіальної оборони Польщі. Військові шукають імовірне місце падіння об’єкта. До перевірки також залучили поліцію та Військову жандармерію.

Командування зазначило, що перевіряє зареєстрований радіолокаційний сигнал і повідомлення жителів прилеглих населених пунктів.

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Порушення повітряного простору не підтверджене

За даними польських військових, перевірка має встановити характер можливого об’єкта або підтвердити, що зафіксований сигнал міг бути наслідком метеорологічних явищ чи аномалій.

Станом на час оприлюднення повідомлення порушення повітряного простору Польщі не підтверджували. Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує стежити за ситуацією. Додаткові дані військові пообіцяли надати після завершення перевірки та підтвердження деталей інциденту.

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