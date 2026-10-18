W australijskim stanie Queensland osadzoną rdzenną Australijkę zakuto w kajdany podczas porodu w szpitalu. Informuje o tym The Guardian, powołując się na organizację praw człowieka Sisters Inside.

Według dyrektorki Sisters Inside Debbie Kilroy kobieta urodziła przedwcześnie przez cesarskie cięcie i po porodzie pozostała w szpitalu. Twierdzi ona, że osadzoną okresowo zakuwano w kajdany od momentu hospitalizacji. Personel medyczny zwrócił się do organizacji po bezskutecznych próbach doprowadzenia do zdjęcia kajdan, zaznaczyła Kilroy.

Kontrola służby więziennej

Przedstawiciel służby więziennej Queensland potwierdził, że kobieta miała kajdany podczas porodu, i oświadczył, że incydent zostanie zbadany w ramach wewnętrznego postępowania. Urząd podkreślił, że wobec ciężarnych osadzonych środki przymusu mogą być stosowane wyłącznie jako ostateczność, gdy jest to konieczne dla bezpieczeństwa publicznego.

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Kilroy oświadczyła, że stan zdrowia kobiety pogarszał się po zastosowaniu kajdan. Według niej kajdany zdjęto w piątek.

Projekt ustawy nie uzyskał poparcia

Do zdarzenia doszło kilka dni po tym, jak Partia Pracy i Koalicja zablokowały projekt ustawy niezależnej senatorki ze stanu Wiktoria Lidii Thorpe o zakazie zakuwania osadzonych kobiet w kajdany podczas porodu. Thorpe przedstawiła również inicjatywę dotyczącą zakończenia rewizji osobistych dzieci z rozbieraniem.

Australia przystąpiła do Zasad bangkockich ONZ dotyczących traktowania kobiet pozbawionych wolności. Wskazano w nich, że pozbawienie wolności ciężarnych powinno być ostatecznością, a środki przymusu nie powinny być stosowane podczas porodu, urodzenia dziecka i bezpośrednio po nich. Rząd federalny oświadczył, że system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych należy do kompetencji stanów i terytoriów, natomiast Koalicja przekazała, że rozumie cel projektu ustawy, ale nie poprze jego uchwalenia.

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