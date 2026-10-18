在澳大利亚昆士兰州，一名被监禁的原住民澳大利亚女性在医院分娩时被戴上镣铐。《卫报》报道称，消息援引自人权组织Sisters Inside。

Sisters Inside负责人黛比·基尔罗伊表示，该女子通过剖宫产早产，并在分娩后继续留在医院。她称，这名囚犯从住院起就被间歇性戴上镣铐。基尔罗伊指出，医护人员在多次尝试要求解除镣铐未果后联系了该组织。

惩教部门调查

昆士兰惩教部门的一名发言人证实，该女子在分娩期间被戴上镣铐，并表示该事件将作为内部审查的一部分接受调查。该部门强调，只有在出于公共安全必要时，才可将约束措施作为最后手段用于怀孕囚犯。

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基尔罗伊表示，使用镣铐后，该女子的健康状况恶化。她称，镣铐于周五被解除。

法案未获支持

此事发生在工党和联盟党阻止维多利亚州独立参议员莉迪亚·索普提出的一项法案数日之后。该法案旨在禁止在女囚分娩期间给其戴上镣铐。索普还提出了一项终止对儿童进行脱衣搜查的倡议。

澳大利亚已加入联合国关于女性囚犯待遇的《曼谷规则》。其中指出，监禁孕妇应作为最后手段，且不应在临产、分娩以及分娩后立即使用约束措施。联邦政府表示，刑事司法系统属于各州和领地的管辖范围；联盟党则表示理解该法案的目的，但不会支持其通过。

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