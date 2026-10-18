В австралийском штате Квинсленд заключенную коренную австралийку заковали в кандалы во время родов в больнице. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правозащитную организацию Sisters Inside.

По словам руководительницы Sisters Inside Дебби Килрой, женщина родила преждевременно путем кесарева сечения и после родов оставалась в больнице. Она утверждает, что заключенную периодически заковывали в кандалы с момента госпитализации. Медицинский персонал обратился в организацию после безуспешных попыток добиться снятия кандалов, отметила Килрой.

Проверка службы исполнения наказаний

Представитель службы исполнения наказаний Квинсленда подтвердил, что женщина была в кандалах во время родов, и заявил, что инцидент проверят в рамках внутреннего рассмотрения. В ведомстве подчеркнули, что к беременным заключенным средства сдерживания могут применяться только как крайняя мера, когда это необходимо для общественной безопасности.

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Килрой заявила, что состояние здоровья женщины ухудшалось после применения кандалов. По ее словам, кандалы сняли в пятницу.

Законопроект не поддержали

Случай произошел через несколько дней после того, как Лейбористская партия и Коалиция заблокировали законопроект независимой сенаторки от штата Виктория Лидии Торп о запрете заковывать заключенных женщин в кандалы во время родов. Торп также внесла инициативу о прекращении обысков детей с раздеванием.

Австралия присоединилась к Бангкокским правилам ООН об обращении с женщинами-заключенными. В них указано, что заключение беременных женщин должно быть крайней мерой, а средства сдерживания не следует применять во время схваток, рождения ребенка и сразу после них. Федеральное правительство заявило, что система уголовного правосудия относится к компетенции штатов и территорий, тогда как Коалиция сообщила, что понимает цель законопроекта, но не поддержит его принятие.

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