ZEA oficjalnie podpisały umowę w sprawie organizacji dorocznych spotkań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Abu Zabi w październiku 2029 roku. Dokument podpisano w Bangkoku po zakończeniu dorocznych spotkań obu instytucji w 2026 roku, informuje The National.

Uczestnicy podpisania

W imieniu ZEA umowę podpisali minister stanu ds. finansowych Mohammed bin Hadi Al Hussaini oraz prezes Banku Centralnego ZEA Khaled Balama. W ceremonii uczestniczyli również prezes Grupy Banku Światowego Ajay Banga i dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa.

Al Hussaini oświadczył, że podpisanie odzwierciedla zaufanie do gotowości ZEA, skuteczności ich infrastruktury i systemu finansowego, a także zdolności kraju do organizowania dużych wydarzeń międzynarodowych. Według niego spotkania zapewnią liderom finansowym i urzędnikom platformę do dyskusji o stabilności finansowej i monetarnej oraz finansowaniu rozwoju.

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Powrót spotkań do Emiratów

Spotkania w 2029 roku będą pierwszymi w ZEA od 2003 roku, gdy wydarzenie gościł Dubaj. Doroczne spotkania Banku Światowego i MFW zwykle odbywają się w Waszyngtonie, a raz na trzy lata organizuje je jedno z państw członkowskich. Londyn został pierwszym miastem poza Stanami Zjednoczonymi, które gościło te spotkania, w 1947 roku.

W wydarzeniach uczestniczą ministrowie finansów, prezesi banków centralnych, urzędnicy, ekonomiści, przedstawiciele biznesu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, mediów i środowisk akademickich z ponad 190 krajów. Liczba uczestników stacjonarnych i wirtualnych każdego spotkania przekracza 10 tysięcy. Podczas forum Bank Światowy i MFW prezentują również prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej.

Georgiewa nazwała ZEA ważnym centrum idei, finansów, innowacji i współpracy międzynarodowej. Banga oświadczył, że Abu Zabi jest odpowiednim miejscem na spotkanie poświęcone rozwojowi, tworzeniu miejsc pracy, wzrostowi gospodarczemu i finansowaniu na dużą skalę.

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