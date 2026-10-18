阿联酋正式签署协议，将于2029年10月在阿布扎比举办世界银行和国际货币基金组织的年会。据《The National》报道，该文件于两家机构2026年年会结束后在曼谷签署。

签署仪式参与者

阿联酋国务部长兼财政事务部长穆罕默德·本·哈迪·胡赛尼和阿联酋中央银行行长哈立德·巴拉马代表阿联酋签署了协议。世界银行集团行长阿贾伊·班加和国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃也参加了仪式。

胡赛尼表示，签署协议反映了各方对阿联酋准备程度、其基础设施和金融体系效率，以及该国举办大型国际活动能力的信心。他说，这些会议将为金融领导人和官员提供平台，以讨论金融和货币稳定以及发展融资问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

会议重返阿联酋

2029年的会议将是自2003年以来首次在阿联酋举行，当时该活动由迪拜主办。世界银行和国际货币基金组织年会通常在华盛顿举行，每三年由一个成员国举办一次。伦敦于1947年成为首个在美国境外举办这些会议的城市。

活动汇集来自190多个国家的财政部长、中央银行行长、官员、经济学家、商界代表、民间社会组织、媒体和学术界人士。每届会议的线下和线上参与者人数超过1万名。论坛期间，世界银行和国际货币基金组织还会发布经济增长和金融稳定预测。

格奥尔基耶娃称阿联酋是思想、金融、创新和国际合作的重要中心。班加表示，阿布扎比是举办一场聚焦发展、创造就业、经济增长和大规模融资会议的合适地点。

关注我们在