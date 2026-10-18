ОАЭ официально подписали соглашение о проведении ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда в Абу-Даби в октябре 2029 года. Документ был подписан в Бангкоке после завершения ежегодных встреч двух учреждений в 2026 году, сообщает The National.

Участники подписания

От ОАЭ соглашение подписали государственный министр по финансовым вопросам Мохаммед бин Хади Аль-Хуссейни и глава Центрального банка ОАЭ Халед Балама. В церемонии также участвовали президент Группы Всемирного банка Аджай Банга и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Аль-Хуссейни заявил, что подписание отражает доверие к готовности ОАЭ, эффективности их инфраструктуры и финансовой системы, а также способности страны проводить крупные международные мероприятия. По его словам, встречи предоставят финансовым лидерам и должностным лицам площадку для обсуждения финансовой и денежно-кредитной стабильности, а также финансирования развития.

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Возвращение встреч в Эмираты

Встречи 2029 года станут первыми в ОАЭ после 2003 года, когда мероприятие принимал Дубай. Ежегодные собрания Всемирного банка и МВФ обычно проходят в Вашингтоне, а раз в три года их проводит одна из стран-членов. Лондон стал первым городом за пределами США, принявшим эти встречи, в 1947 году.

В мероприятиях участвуют министры финансов, главы центральных банков, должностные лица, экономисты, представители бизнеса, общественных организаций, СМИ и академических кругов из более чем 190 стран. Число очных и виртуальных участников каждой встречи превышает 10 тысяч. В ходе форума Всемирный банк и МВФ также представляют прогнозы экономического роста и финансовой стабильности.

Георгиева назвала ОАЭ важным центром идей, финансов, инноваций и международного сотрудничества. Банга заявил, что Абу-Даби является подходящим местом для встречи, посвященной развитию, созданию рабочих мест, экономическому росту и финансированию в больших масштабах.

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